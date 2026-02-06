Un momento tan insólito como llamativo se vivió en el partido entre Barracas Central y Temperley, disputado en Sarandí por la Copa Argentina. Luego de un primer tiempo muy flojo del Guapo, Rodrigo Insua salió a disputar el complemento con el brazo izquierdo completamente vendado.

Según trascendió, el defensor sufrió cortes en la mano y el codo tras golpear un vidrio durante el entretiempo, en un momento de bronca por el desarrollo del partido. Las heridas obligaron a una fuerte vendación que condicionó visiblemente su movilidad dentro del campo de juego.

La situación fue tan evidente que Insua tuvo dificultades incluso para realizar gestos básicos del juego, como levantar los brazos para un lateral o atarse los botines. En ese contexto, apareció la solidaridad de Gabriel Hauche, quien no dudó en asistirlo y ayudarlo a ajustar los cordones para que pudiera continuar en cancha.

Las imágenes captadas por la transmisión oficial también mostraron un tenso cruce previo al incidente con Dardo Miloc camino al vestuario, en medio del clima caliente que se vivió tras la primera mitad. Un episodio poco habitual que sumó un capítulo inesperado a una noche complicada para Barracas Central.