El presente de Ezequiel Centurión en River Plate atraviesa un giro inesperado. Luego de cerrar una destacada etapa a préstamo en Independiente Rivadavia, el arquero de 28 años regresó al club de Núñez con la intención de pelear el puesto de suplente de Franco Armani. Sin embargo, una lesión en la muñeca alteró los planes iniciales.

Centurión se reincorporó al plantel arrastrando una fractura sufrida en la final de la Copa Argentina, lo que le impidió estar disponible durante la pretemporada y en los primeros partidos del Torneo Apertura. En ese contexto, y también ante la lesión de Armani, el arco quedó en manos del juvenil Santiago Beltrán, quien respondió con seguridad y sin recibir goles en sus primeras presentaciones oficiales.

El buen rendimiento del arquero de 21 años generó una evaluación interna por parte de Marcelo Gallardo, que ahora analiza la posibilidad de sostenerlo como primera alternativa en el banco de suplentes. Esta situación volvió a relegar a Centurión dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Formado en las inferiores del club y campeón de la Copa Libertadores 2018, Centurión nunca logró continuidad debido a la prolongada titularidad de Armani. Tras pasos por Estudiantes de Buenos Aires y su reciente experiencia en Mendoza, encontró en Independiente Rivadavia el mayor rodaje de su carrera: 57 partidos disputados y 20 vallas invictas, además de un rol clave en la histórica consagración copera.

Ante el nuevo escenario, el club mendocino volvió a manifestar interés en contar nuevamente con el arquero, aunque por ahora no hubo contactos formales entre las dirigencias. La posibilidad resulta atractiva para el futbolista, que tendría asegurada la titularidad y la chance de disputar la Copa Libertadores.

De concretarse una salida, las alternativas son dos: una renovación de contrato —el vínculo actual vence en diciembre— seguida de un nuevo préstamo, o una negociación definitiva por su pase. Mientras tanto, el futuro de Centurión vuelve a quedar en suspenso.