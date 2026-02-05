El ministro de Economía, Luis Caputo, rompió el silencio tras la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del INDEC y explicó los motivos por los cuales el Gobierno decidió frenar la implementación de un nuevo índice de inflación.

En declaraciones televisivas, Caputo negó cualquier tipo de manipulación en las estadísticas oficiales y sostuvo que la salida de Lavagna se dio “en términos amigables”. “Se están diciendo muchas mentiras, no hay nada que ocultar”, afirmó el funcionario, al tiempo que buscó llevar tranquilidad a los mercados.

Según explicó, el eje del conflicto estuvo en el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se preveía aplicar a partir de enero. En ese sentido, señaló que la directiva del presidente Javier Milei siempre fue esperar a que el proceso de desaceleración inflacionaria esté consolidado antes de avanzar con un cambio metodológico.

Caputo detalló que Lavagna se había comprometido inicialmente con la fecha, pero que el escenario cambió tras la tensión financiera registrada hacia fines del año pasado. “Hubo un ataque político y una corrida que generaron un nuevo escalón inflacionario. No era el momento adecuado para cambiar la forma de medir”, sostuvo.

Además, el ministro descartó cualquier tipo de injerencia del Fondo Monetario Internacional en la decisión. “No hay presión del Fondo para modificar el índice”, aclaró.

Por último, el Gobierno confirmó la designación de Pedro Lines al frente del organismo estadístico. Caputo lo definió como “un técnico muy respetado” y destacó que aceptó el cargo luego de consultar con los directores del INDEC, con el objetivo de preservar la independencia técnica del instituto.