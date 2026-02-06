El Gobierno nacional estima un crecimiento significativo de las exportaciones argentinas luego de la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, que contempla la eliminación de aranceles y una ampliación de cupos para productos estratégicos. Según proyecciones oficiales, el impacto positivo superaría los USD 1.000 millones en la balanza comercial.



El entendimiento, firmado a fines de noviembre de 2025 durante la gestión de Javier Milei, establece beneficios arancelarios para 1.675 productos argentinos, lo que permitiría recuperar exportaciones por unos USD 1.013 millones. Desde la Cancillería destacaron que el acuerdo mejora la inserción del país en las cadenas globales de suministro y abre nuevas oportunidades comerciales.

Entre los sectores alcanzados se encuentran los recursos naturales, el acero, el aluminio y el complejo agroindustrial. En paralelo, Argentina eliminará gravámenes para más de 220 posiciones arancelarias vinculadas a maquinaria, transporte, dispositivos médicos y productos químicos, además de reducir derechos para autopartes.

El canciller Pablo Quirno señaló además que la administración de Donald Trump se comprometió a revisar los aranceles aplicados al acero y al aluminio bajo la Sección 232, una demanda histórica del sector industrial argentino.

El principal sector beneficiado

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la ampliación del cupo para la carne bovina argentina. Estados Unidos habilitará un ingreso anual de 100.000 toneladas, lo que representa un incremento de 80.000 toneladas adicionales para 2026. De acuerdo con estimaciones oficiales, esta medida podría generar exportaciones por cerca de USD 800 millones.

Desde el Consorcio ABC celebraron el anuncio y destacaron que se trata de una mejora sustancial en el acceso al mercado estadounidense, donde Argentina contaba históricamente con un cupo de 20.000 toneladas libres de aranceles.

Según datos de la Dirección General de Aduanas, en 2025 se exportaron a Estados Unidos unas 45.000 toneladas de carne bovina por un valor cercano a los USD 345 millones. Con la ampliación del contingente, el sector estima ingresos adicionales superiores a los USD 700 millones durante el próximo año.

Las exportaciones de carne vacuna alcanzaron en 2025 un récord histórico de USD 3.700 millones, con un crecimiento interanual del 22,3%. Si bien el volumen exportado mostró una leve retracción, el aumento de los precios internacionales impulsó el valor total de las ventas externas del sector.