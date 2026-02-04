Las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que paga la ANSES deberían ser hoy un 21% más altas si se hubiera aplicado una actualización acorde al costo de vida real. Así lo advierte un informe difundido en las últimas horas, que pone el foco en el atraso de la canasta de inflación utilizada por el INDEC y en el congelamiento del bono extraordinario.

Según el relevamiento, el Gobierno nacional decidió postergar la actualización de la canasta de consumo —vigente desde 2004— que debía comenzar a regir este año. Esa decisión, explican, derivó en aumentos que quedaron muy por debajo de la inflación real que afrontan los hogares.

El estudio detalla que, desde la aplicación de la nueva fórmula de movilidad impulsada por el presidente Javier Milei, los haberes mínimos crecieron un 99% entre abril de 2024 y diciembre de 2025. Sin embargo, si se hubiera utilizado una medición de precios actualizada, el incremento debería haber sido del 140%.

Esta diferencia del 21% se traduce en una pérdida concreta de ingresos. En términos acumulados, cada jubilado que cobra la mínima dejó de percibir $1.032.000 solo por el desfase en el índice de actualización. A ese monto se suma el impacto del bono de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024, elevando la pérdida total a más de $2.401.483 por beneficiario en el período analizado.

El informe también contrasta los haberes con el costo de vida real. De acuerdo a la Defensoría de la Tercera Edad, en octubre de 2025 la canasta básica para un adulto mayor alcanzó los $1.514.074. En ese contexto, la jubilación mínima con bono —que en enero ronda los $419.299— apenas cubre gastos equivalentes a poco más de una semana.

Las críticas apuntan además al ministro de Economía Luis Caputo, cuestionando que mientras se posterga la actualización estadística bajo el argumento de consolidar la desinflación, los sueldos de los funcionarios del Gabinete nacional se duplicaron y superan los $5 millones mensuales.