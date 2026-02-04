En medio de una semana marcada por tensiones políticas y definiciones económicas clave, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las tasas de interés en pesos continúan en niveles elevados y afectan directamente el crecimiento de la actividad económica.

“Están altas, obviamente”, respondió el funcionario al ser consultado sobre el costo del dinero. Según explicó, este escenario es consecuencia de la volatilidad política que atravesó el país durante el último año electoral, lo que aún impacta sobre el riesgo país y las expectativas inflacionarias.

Desde el Gobierno sostienen que 2026 debería ser el año de la recuperación económica. Sin embargo, con tasas reales elevadas, el acceso al crédito sigue siendo limitado tanto para las familias como para el sector productivo, que ve dificultada la posibilidad de invertir y expandirse.

Caputo aseguró que la estrategia oficial apunta a que, a medida que la inflación se acerque al 2,5% mensual o incluso se ubique por debajo, las tasas comiencen a bajar de manera gradual y “natural”, sin necesidad de intervenciones bruscas.

En ese marco, el último proceso de licitación del Tesoro Nacional mostró señales mixtas. Se adjudicaron más de 10 billones de pesos, con un rollover del 124%, lo que permitió cubrir vencimientos y captar liquidez adicional. No obstante, para lograrlo, el Ministerio de Finanzas debió convalidar rendimientos cercanos al 3% mensual en las letras más cortas.

Este punto genera debate entre economistas. Mientras algunos consideran que pagar tasas tan altas es un costo excesivo si la inflación continúa desacelerándose, otros sostienen que se trata de un “premio necesario” para evitar una mayor presión sobre el dólar financiero y preservar la estabilidad cambiaria.