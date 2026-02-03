En medio de la apertura de importaciones y el crecimiento de las compras en el exterior, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que nunca adquirió ropa en el mercado local debido a los altos precios y defendió la liberalización económica impulsada por el Gobierno.

En diálogo con Radio Mitre, Caputo sostuvo que el sector textil fue protegido durante años y que esa política terminó perjudicando a los consumidores. “Durante décadas, 47 millones de argentinos pagaron textiles y calzado dos, tres o hasta diez veces más caros que en el mundo”, señaló.

El ministro fue aún más contundente al asegurar: “Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Los que teníamos la posibilidad de viajar, comprábamos afuera”. En ese marco, consideró que el proteccionismo “perjudica a los que menos tienen” y beneficia principalmente a los dueños de las empresas.

Caputo explicó que una mayor competencia permitiría reasignar el consumo: “Si pagás cinco dólares una remera en vez de 50, te quedan recursos para gastar en otras actividades, como salir a comer o consumir otros servicios”.

Además, diferenció los segmentos de la industria textil. Indicó que Argentina puede competir en hilados, por su disponibilidad de algodón y energía, pero reconoció mayores dificultades en la confección de prendas, donde compite con países como Bangladesh o Indonesia, con costos laborales muy bajos.

Horas después, el jefe de Gabinete Manuel Adorni respaldó esa mirada en una entrevista con LN+. Allí ejemplificó que un jean puede costar USD 100 en el país, mientras que importado vale USD 25, y cuestionó que eso implique necesariamente pérdida de empleo.

Las declaraciones generaron un fuerte malestar en el sector de la indumentaria. Desde la industria remarcaron que los precios elevados se explican, en gran parte, por los costos internos: impuestos, alquileres, financiamiento y logística. Según detallan, solo un 8% del precio final corresponde a la producción industrial.

En paralelo, se registraron cierres de plantas, despidos y recortes productivos en empresas textiles y del calzado como Emilio Alal, Grupo Dass, Eseka S.A. y TN & Platex, que abastecen a marcas nacionales e internacionales.

De acuerdo con datos del INDEC, la producción textil mostró una de las caídas más profundas de la industria manufacturera: -36,7% interanual en noviembre de 2025 y -47,6% respecto al mismo mes de 2023.

Según la Fundación Pro Tejer, en el acumulado enero–noviembre de 2025 la actividad textil cayó 6,4% interanual y 23,5% frente a dos años atrás, con una utilización de la capacidad instalada de apenas 29,2%, el nivel más bajo del sector industrial.

“Hoy no hay consumo en Argentina. No se vende ni producción nacional ni importada porque los ingresos no alcanzan”, advirtieron desde la entidad, al señalar que la pérdida del poder adquisitivo sigue condicionando la actividad económica.