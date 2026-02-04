El Gobierno nacional dispuso modificaciones en el Presupuesto 2026 para reasignar partidas destinadas a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y al funcionamiento del Senado de la Nación. La medida quedó formalizada a través de la Decisión Administrativa 2/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Según el texto oficial, se asignaron $190.000 millones a la administración porteña para dar cumplimiento a la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del reclamo por la coparticipación federal. A su vez, se dispuso un refuerzo de $14.300 millones para el Senado de la Nación, destinado a cubrir gastos de funcionamiento.

Desde el Ejecutivo señalaron que la adecuación presupuestaria responde a la necesidad de “afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido”, tanto en jurisdicciones nacionales como en organismos del Poder Legislativo.

En ese marco, se detalló que los fondos asignados a la Cámara alta —que preside la vicepresidenta Victoria Villarruel— se distribuirán en $10.611 millones para gastos corrientes y servicios, y $3.689 millones para la compra de maquinaria y equipamiento. Los recursos provendrán directamente del Tesoro nacional.

Además, la decisión administrativa contempla un incremento presupuestario de $42.570.000 para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, financiado mediante un convenio de subvención con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sin impacto en las cuentas del Ejecutivo.

En cuanto a los fondos destinados a la Ciudad, se ejecutarán como transferencias corrientes desde el Tesoro nacional, lo que implicará una reducción en la asistencia financiera que reciben otras provincias y municipios.

Por último, dentro del Ministerio de Economía se realizó una compensación técnica por $400 millones, recortados de partidas de servicios no personales para reforzar el presupuesto del área de Personal del Gabinete de Autoridades Superiores.