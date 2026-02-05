El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este miércoles a la salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC, y aseguró que su desvinculación del Gobierno se produjo “de manera amigable” y por cuestiones técnicas vinculadas a la medición de la inflación.

En declaraciones al canal La Nación+, Caputo afirmó que “no hay nada que ocultar” y descartó que la salida del exfuncionario haya estado relacionada con presiones del FMI. Según explicó, existía la idea de aplicar un método de medición propuesto por Lavagna en una etapa posterior del proceso de desinflación, pero los plazos se fueron demorando.

El ministro también sostuvo que, tras la renuncia, se generaron versiones infundadas y habló de “un ataque político” de sectores que, según dijo, “quieren que al país le vaya mal”. En ese marco, señaló que el propio Lavagna se comunicó con él para lamentar las versiones que circularon e incluso se ofreció a realizar una declaración pública para aclarar la situación.

Por otro lado, Caputo aseguró que el episodio no tuvo impacto en la gestión del gobierno que encabeza Javier Milei y se mostró optimista respecto al rumbo económico. “Este año la economía va a crecer cerca de un 4 por ciento, los salarios van a mejorar y la inflación y la pobreza van a seguir bajando”, afirmó.

En ese sentido, destacó que se está recuperando la confianza y que hay señales de inversión. “Los jóvenes que se iban hoy están volviendo. Este es un cambio profundo”, expresó, al tiempo que remarcó que el objetivo del Gobierno es bajar impuestos y atraer capitales. También consideró que la gestión debe tener “empatía con los 47 millones de argentinos”.

Caputo además volvió a referirse a la polémica por el precio de la indumentaria, luego de haber dicho que compra ropa en el exterior. “Fui sincero, quizás a algunos no les guste”, señaló, y sostuvo que con una economía más abierta el sector textil “puede competir”, algo que —según afirmó— no ocurría en un contexto de economía cerrada.

Finalmente, el ministro habló sobre las críticas del empresario Paolo Rocca tras una licitación vinculada a Vaca Muerta. Al respecto, aseguró que “no hubo competencia desleal” y sostuvo que Techint “tiene espalda suficiente para volver a competir en futuras licitaciones”.