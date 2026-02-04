La China Suárez mostró su lifting sin cirugía

La actriz compartió imágenes del tratamiento facial que se realizó en Turquía y reveló los resultados en sus redes sociales.
Espectáculos04/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La actriz Eugenia "La China" Suárez volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras mostrar el tratamiento estético que se realizó durante su estadía en Turquía. A través de sus historias de Instagram, la artista dejó ver el proceso y los resultados de un lifting facial sin cirugía.
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Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la pareja de Mauro Icardi publicó imágenes donde aparece sin maquillaje y con el rostro enrojecido mientras recibía el procedimiento, generando una fuerte repercusión entre sus seguidores.

El tratamiento elegido se denomina Morpheus 8, una técnica no invasiva que combina microneedling con radiofrecuencia para estimular las capas profundas de la piel. De acuerdo a lo que explicó la propia actriz, el procedimiento permite tensar la piel sin necesidad de botox ni cirugía.

“Es un tratamiento profundo que reafirma la piel caída, define la mandíbula y suaviza arrugas profundas”, detalló Suárez en sus publicaciones. Además, indicó que ayuda a reducir cicatrices de acné, eliminar pequeños cúmulos de grasa y estimular la producción natural de colágeno.

Finalmente, la actriz compartió una imagen posterior al tratamiento, donde se la vio relajada y conforme con el resultado, dejando en claro que quedó satisfecha con el cambio logrado.

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