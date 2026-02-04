Desde Newell’s Old Boys reconocieron públicamente que existe un proyecto en marcha con el objetivo de lograr el regreso de Lionel Messi al fútbol argentino durante el primer semestre de 2027.

Así lo confirmó Juan Manuel Medina, vicepresidente primero del club rosarino, quien aclaró que se trata de una iniciativa a largo plazo y sin definiciones concretas. “Estamos trabajando para que Leo vuelva en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, señaló en declaraciones televisivas.

En este marco, Medina explicó que el proyecto excede a la institución rojinegra y requiere el acompañamiento de distintos actores. “Es un plan que involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino. Todo dependerá de lo que podamos mostrar en infraestructura y de ofrecer un esquema deportivo competitivo”, remarcó.

Según indicaron desde la dirigencia, la idea comenzó a gestarse en 2024 con la conformación del espacio político UNEN Newell’s Old Boys, que luego se impuso en las elecciones de diciembre de 2025 con la candidatura de Ignacio Boero. No obstante, desde el club insisten en que aún no hay avances formales ni negociaciones concretas.

Durante la campaña electoral, Boero había manifestado su deseo de concretar el regreso del astro rosarino, una idea que también fue respaldada públicamente por integrantes del cuerpo técnico. En esa línea, el entrenador Favio Orsi sostuvo que sería “hermoso” que Messi pueda jugar en el club de su ciudad y aseguró que harán todo lo posible para que eso ocurra.

Actualmente, el capitán de la Selección Argentina tiene contrato vigente con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer. Al momento de renovar su vínculo, Messi expresó su felicidad por continuar en el proyecto deportivo del club estadounidense.

Más allá de su presente en Estados Unidos, el propio futbolista nunca ocultó su vínculo afectivo con Newell’s, al que definió en reiteradas oportunidades como su “casa”. Sin embargo, también dejó en claro que cualquier decisión futura estará condicionada por su entorno familiar.