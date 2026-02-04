A pocas semanas del estreno de Gran Hermano: Generación Dorada, comenzaron a conocerse detalles sobre los cambios que tendrá la nueva temporada del reality más visto del país. En ese marco, Santiago del Moro adelantó la incorporación de un elemento inédito: la llamada puerta roja.

Según se informó, la puerta roja estará ubicada en el jardín de la casa, a la vista de todos los participantes. Su función será actuar como un factor sorpresa permanente dentro del juego. “Van a pasar cosas”, anticipó el conductor, sin brindar precisiones sobre las consecuencias que podría tener atravesarla o interactuar con ella.

Desde la producción explicaron que este nuevo recurso busca romper con el juego pasivo y evitar que los participantes se acomoden en zonas de confort. La puerta roja se sumará a otros mecanismos ya conocidos, como la puerta giratoria utilizada en la edición anterior, y formará parte de un esquema que obligará a tomar decisiones constantes.

En este sentido, también continuará la placa planta, una modalidad que permite al público votar para eliminar a quienes considere poco activos dentro de la casa. La idea es sostener una dinámica más intensa y exponer permanentemente a los jugadores frente a la audiencia.

Con un estreno previsto para el 23 de febrero, la nueva edición contará con más de 24 participantes y un grupo de 42 preseleccionados en la etapa final. Gran Hermano: Generación Dorada promete un juego más imprevisible, donde nada estará garantizado desde el primer día.