El nombre del presidente Javier Milei volvió a trascender fronteras a partir de una versión que involucra a una de las figuras más emblemáticas de la música mundial. De acuerdo a lo informado en las últimas horas, Mick Jagger habría manifestado su interés en mantener un encuentro personal con el mandatario argentino.

La información fue revelada por la periodista Cristina Pérez durante su programa en LN+, donde aseguró que el músico británico estaría dispuesto a viajar o adaptarse a la agenda presidencial con tal de concretar la reunión.

“Pidió conocer a Milei y dijo estar dispuesto a ir a donde le digan para conocerlo”, expresó la conductora al relatar la primicia. Según explicó, el contacto se habría dado a través de un empresario de peso internacional que acercó la inquietud del artista al entorno cercano a la Presidencia.

En ese marco, Pérez señaló que la propuesta sería llevar adelante el encuentro en Londres y que Milei ya estaría al tanto del interés del líder de The Rolling Stones. Incluso, deslizó que el propio Presidente se mostró sorprendido y entusiasmado al conocer la noticia, dado que Jagger es uno de sus máximos referentes musicales.

Por el momento, no hubo confirmaciones oficiales desde Casa Rosada, aunque la versión generó una fuerte repercusión tanto en el ámbito político como en el cultural.