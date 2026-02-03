Hay preocupación por la salud de Peter Lanzani, luego de que este lunes debiera ser internado de urgencia en el Sanatorio de Colegiales, en la ciudad de Buenos Aires, tras sufrir una descompensación en su domicilio.

Según informaron fuentes vinculadas al caso, el actor ingresó al centro de salud alrededor del mediodía, acompañado por su pareja. Testigos señalaron que Lanzani fue trasladado en silla de ruedas, situación que generó inquietud entre quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo a lo que se informó en el programa LAM (América), el actor fue sometido a distintos estudios médicos para evaluar su cuadro clínico. “Le sacaron sangre y le realizaron análisis para descartar diferentes posibilidades, ya que en un primer momento se evaluó una posible intervención quirúrgica”, explicó el panelista Pepe Ochoa.

Según detallaron, Lanzani se había sentido bien durante la mañana, pero su estado se complicó horas más tarde, lo que derivó en la internación. Durante las primeras horas presentó picos de fiebre, aunque con el correr del día su evolución fue favorable.

Actualmente, el protagonista de Argentina, 1985 se encuentra estable y bajo estricto control médico, mientras los profesionales definen los pasos a seguir en su tratamiento.