Independiente atraviesa un nuevo frente de conflicto financiero tras conocerse un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) favorable a Fernando Gaibor, que podría derivar en una inhibición para operar en el mercado de pases.

La resolución establece que el club de Avellaneda cuenta con un plazo de 30 días para abonar una deuda que supera los 1,5 millones de dólares, más intereses. En caso de no cumplir con el pago ni alcanzar un acuerdo de refinanciación con el futbolista, la sanción será aplicada por la FIFA.

Según trascendió, la dirigencia de Independiente ya evalúa la posibilidad de negociar un plan de pagos con el exmediocampista, con el objetivo de evitar una nueva inhibición que complique la planificación deportiva del equipo.

El fallo llega en un momento sensible, mientras el plantel se prepara para enfrentar a Platense por la cuarta fecha del Torneo Apertura y en paralelo a movimientos del mercado. En ese contexto, también se conoció el interés de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco, por quien ya hubo una oferta que fue rechazada.

Gaibor vistió la camiseta del Rojo en 50 partidos oficiales y convirtió seis goles durante su paso por la institución, una etapa que ahora vuelve a escena por un conflicto que amenaza con impactar de lleno en el presente del club.