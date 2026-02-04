Alex Caniggia volvió a criticar a la televisión abierta

El mediático apuntó contra los programas actuales, habló de “dinosaurios” y sostuvo que la TV quedó atrás frente a las plataformas digitales.
 
El influencer Alex Caniggia volvió a generar repercusión en redes sociales tras publicar una serie de historias en las que cuestionó con dureza a la televisión abierta y se burló de los bajos números de rating de algunos programas.

A través de su cuenta de Instagram, Caniggia compartió un ranking de audiencia difundido en X (ex Twitter) y celebró los resultados con un mensaje irónico: “Están fracasando jajajaja frakas”, acompañado por emojis de risa.

En otra publicación, el mediático fue más allá y reflexionó sobre el presente del medio televisivo. “La tele hoy está en piloto automático, mismos ‘dinosaurios’ de siempre, formatos reciclados y paneles donde gente que no hace nada habla de otra gente que tampoco hace nada”, escribió.

Además, sostuvo que la televisión tradicional ya no logra competir con las nuevas plataformas digitales. “Es un loop infinito, y encima pretenden competir con YouTube, Kick o TikTok, dale”, agregó, marcando su postura a favor del contenido digital y las redes sociales.

El posteo incluyó menciones indirectas a ciclos de entretenimiento y espectáculos como MasterChef Celebrity Argentina y LAM, lo que amplificó la repercusión del mensaje y generó debate entre usuarios y seguidores del mundo televisivo.

