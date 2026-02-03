La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó este lunes un allanamiento en la ciudad de Venado Tuerto en el marco de una causa por distribución de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento estuvo a cargo de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región III, junto al Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la PDI local. La medida se concretó en un domicilio ubicado en calle Cabral al 1600, por disposición de la fiscal interviniente, Luciana Del Grecco.

Según se informó, la investigación se inició a partir de reportes del sistema SIPAR. Durante el allanamiento, el personal policial llevó adelante la búsqueda y secuestro de dispositivos electrónicos y elementos de almacenamiento de datos, con resultado positivo. En ese marco, se incautó un teléfono celular que será analizado como parte de la causa.

En la vivienda se encontraba un hombre, quien fue trasladado a sede policial para ser notificado de la investigación. Tras la consulta con la fiscal y la verificación de antecedentes, se resolvió que continúe el proceso en estado de libertad.

El involucrado fue citado para este martes 3 de febrero de 2026 a la audiencia de imputación y lectura de derechos. Las actuaciones continúan bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, en el marco de una investigación que sigue en curso.