Cooper Flagg brilló con 49 puntos, pero Dallas cayó ante Charlotte
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
El talentoso mediocampista ecuatoriano arribó a Buenos Aires y en las próximas horas firmará su contrato a préstamo por 18 meses con el Millonario.Deportes30/01/2026GASTON PAROLA
Kendry Páez ya se encuentra en Argentina para convertirse oficialmente en nuevo jugador de River Plate. El futbolista ecuatoriano arribó a Buenos Aires este viernes y, según lo previsto, se someterá a la revisión médica antes de sellar su vínculo con el club de Núñez.
Si no surge ningún inconveniente, Páez firmará un contrato a préstamo por los próximos 18 meses. El acuerdo se realizó con Chelsea, dueño de su pase, y no incluye opción de compra. Además, el club inglés se reservó cláusulas de repesca cada seis meses, mientras que River contará con un derecho de vidriera ante una eventual transferencia.
El zurdo de 18 años se transformará así en el cuarto refuerzo del equipo conducido por Marcelo Gallardo para la temporada 2026. Su llegada se dio tras no lograr continuidad en el fútbol europeo, luego de un paso a préstamo por el RC Strasbourg, donde disputó 21 partidos oficiales y marcó un gol.
Tras la victoria frente a Gimnasia, Gallardo explicó los motivos de la incorporación: “Es bueno que tenga un período de adaptación. Es un joven talento, lo seguimos desde hace tiempo. No venía teniendo continuidad y Chelsea pensó en nosotros. Hablé con él y está ilusionado con venir”.
Páez irrumpió en Primera División con apenas 15 años en Independiente del Valle y rápidamente se convirtió en una de las mayores promesas del fútbol sudamericano. Con la selección de Ecuador debutó a los 16 años y logró marcas históricas en Eliminatorias, siendo el goleador y asistidor más joven del certamen.
Con el Mundial en el horizonte, el mediocampista buscará en River la regularidad que no pudo sostener en Europa. Si bien no tendrá un lugar asegurado, aparece como una alternativa creativa importante y una apuesta a futuro para el plantel millonario.
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
El astro se emocionó en su regreso a Ohio, los Lakers fueron goleados y una frase encendió las alarmas sobre su futuro en la NBA.
El delantero francés no fue convocado ante Al Fateh y rechazó una propuesta de renovación que calificó como insultante. Su continuidad en Arabia Saudita está en duda.
La puja por albergar el partido decisivo del Mundial 2030 suma tensión. Desde Marruecos respondieron a declaraciones de dirigentes españoles y remarcaron que la FIFA aún no resolvió la sede.
La UEFA realizó el sorteo de los 16avos de final. Ocho series definirán quiénes avanzan a los octavos, donde ya esperan los mejores de la fase liga.
La UEFA sorteó los 16avos de final del certamen europeo, con ocho cruces que definirán a los clasificados a octavos. Los partidos se jugarán en febrero.
A días del plazo judicial, crece la preocupación de instituciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones en 2026.
La aeronave se precipitó en una zona montañosa del departamento de Santander. Autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.
El Millonario se impuso 2-0 en el Monumental con dos goles del colombiano y logró su segunda victoria en el Torneo Apertura. El Lobo terminó con nueve jugadores.
Bajo la lluvia y en tiempo agregado, el arquero Anatoly Trubin marcó el gol que selló el pase del Benfica y dejó al Real Madrid sin clasificación directa.
El griego pidió un cambio de aire tras 12 temporadas y el mercado NBA entra en ebullición.
Las charlas contractuales quedaron en pausa y crece el interés del fútbol saudí por una de las grandes figuras del equipo parisino.
El organismo africano desestimó la protesta de Marruecos, mantuvo el resultado deportivo y aplicó suspensiones y multas millonarias tras los incidentes de la final.
El hecho ocurrió durante la noche del miércoles. La mujer estaba alterada, agredió a efectivos policiales y fue imputada por resistencia a la autoridad.