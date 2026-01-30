Kendry Páez ya se encuentra en Argentina para convertirse oficialmente en nuevo jugador de River Plate. El futbolista ecuatoriano arribó a Buenos Aires este viernes y, según lo previsto, se someterá a la revisión médica antes de sellar su vínculo con el club de Núñez.

Si no surge ningún inconveniente, Páez firmará un contrato a préstamo por los próximos 18 meses. El acuerdo se realizó con Chelsea, dueño de su pase, y no incluye opción de compra. Además, el club inglés se reservó cláusulas de repesca cada seis meses, mientras que River contará con un derecho de vidriera ante una eventual transferencia.

El zurdo de 18 años se transformará así en el cuarto refuerzo del equipo conducido por Marcelo Gallardo para la temporada 2026. Su llegada se dio tras no lograr continuidad en el fútbol europeo, luego de un paso a préstamo por el RC Strasbourg, donde disputó 21 partidos oficiales y marcó un gol.

Tras la victoria frente a Gimnasia, Gallardo explicó los motivos de la incorporación: “Es bueno que tenga un período de adaptación. Es un joven talento, lo seguimos desde hace tiempo. No venía teniendo continuidad y Chelsea pensó en nosotros. Hablé con él y está ilusionado con venir”.

Páez irrumpió en Primera División con apenas 15 años en Independiente del Valle y rápidamente se convirtió en una de las mayores promesas del fútbol sudamericano. Con la selección de Ecuador debutó a los 16 años y logró marcas históricas en Eliminatorias, siendo el goleador y asistidor más joven del certamen.

Con el Mundial en el horizonte, el mediocampista buscará en River la regularidad que no pudo sostener en Europa. Si bien no tendrá un lugar asegurado, aparece como una alternativa creativa importante y una apuesta a futuro para el plantel millonario.