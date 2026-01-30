¿El último adiós de LeBron James en Cleveland?
El astro se emocionó en su regreso a Ohio, los Lakers fueron goleados y una frase encendió las alarmas sobre su futuro en la NBA.
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.Deportes30/01/2026GASTON PAROLA
Cooper Flagg protagonizó una actuación inolvidable este jueves en la NBA. Con apenas 19 años, el alero de los Dallas Mavericks anotó 49 puntos y capturó 10 rebotes, estableciendo el nuevo récord de anotación para un jugador menor de 20 años en la historia de la liga. Sin embargo, su enorme producción no alcanzó y su equipo cayó como local frente a los Charlotte Hornets por 123-121.
El joven talento, número uno del Draft 2025, superó una marca que se mantenía vigente desde 1980, cuando Clifford Robinson había convertido 45 puntos con los New Jersey Nets. De esta manera, Flagg logró un hito que no pudieron alcanzar figuras legendarias como LeBron James, Michael Jordan o Kobe Bryant en sus primeros años en la liga.
Del otro lado, Charlotte encontró respuestas en otro rookie. Kon Knueppel lideró a los Hornets con 34 puntos, incluyendo ocho triples que representaron un récord de franquicia para un debutante. Además, fue clave en el cierre: robó un pase de Flagg a siete segundos del final y convirtió dos tiros libres decisivos. En la última acción, el propio Flagg tuvo la chance de forzar el suplementario, pero su lanzamiento no ingresó.
Con este triunfo, Charlotte (21-28) confirmó su buen presente en 2026, con 11 victorias en 16 partidos durante enero y una racha activa de cinco triunfos consecutivos. El equipo dirigido por Charles Lee volverá a jugar el sábado, cuando reciba a los San Antonio Spurs desde las 17 (hora argentina).
Para Dallas, en cambio, la derrota profundizó un momento complicado. Con varias bajas importantes como Anthony Davis, Kyrie Irving, Klay Thompson y Dante Exum, los Mavericks sumaron su tercera caída consecutiva y quedaron con marca de 19-29, a tres juegos de los Los Angeles Clippers, hoy en zona de play-in. Su próximo compromiso será el sábado, como visitantes ante Houston Rockets, desde las 22.30 (hora argentina).
El astro se emocionó en su regreso a Ohio, los Lakers fueron goleados y una frase encendió las alarmas sobre su futuro en la NBA.
El delantero francés no fue convocado ante Al Fateh y rechazó una propuesta de renovación que calificó como insultante. Su continuidad en Arabia Saudita está en duda.
El talentoso mediocampista ecuatoriano arribó a Buenos Aires y en las próximas horas firmará su contrato a préstamo por 18 meses con el Millonario.
La puja por albergar el partido decisivo del Mundial 2030 suma tensión. Desde Marruecos respondieron a declaraciones de dirigentes españoles y remarcaron que la FIFA aún no resolvió la sede.
La UEFA realizó el sorteo de los 16avos de final. Ocho series definirán quiénes avanzan a los octavos, donde ya esperan los mejores de la fase liga.
La UEFA sorteó los 16avos de final del certamen europeo, con ocho cruces que definirán a los clasificados a octavos. Los partidos se jugarán en febrero.
A días del plazo judicial, crece la preocupación de instituciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones en 2026.
La aeronave se precipitó en una zona montañosa del departamento de Santander. Autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.
El Millonario se impuso 2-0 en el Monumental con dos goles del colombiano y logró su segunda victoria en el Torneo Apertura. El Lobo terminó con nueve jugadores.
Bajo la lluvia y en tiempo agregado, el arquero Anatoly Trubin marcó el gol que selló el pase del Benfica y dejó al Real Madrid sin clasificación directa.
El griego pidió un cambio de aire tras 12 temporadas y el mercado NBA entra en ebullición.
Las charlas contractuales quedaron en pausa y crece el interés del fútbol saudí por una de las grandes figuras del equipo parisino.
El organismo africano desestimó la protesta de Marruecos, mantuvo el resultado deportivo y aplicó suspensiones y multas millonarias tras los incidentes de la final.
El hecho ocurrió durante la noche del miércoles. La mujer estaba alterada, agredió a efectivos policiales y fue imputada por resistencia a la autoridad.