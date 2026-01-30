Cooper Flagg protagonizó una actuación inolvidable este jueves en la NBA. Con apenas 19 años, el alero de los Dallas Mavericks anotó 49 puntos y capturó 10 rebotes, estableciendo el nuevo récord de anotación para un jugador menor de 20 años en la historia de la liga. Sin embargo, su enorme producción no alcanzó y su equipo cayó como local frente a los Charlotte Hornets por 123-121.

El joven talento, número uno del Draft 2025, superó una marca que se mantenía vigente desde 1980, cuando Clifford Robinson había convertido 45 puntos con los New Jersey Nets. De esta manera, Flagg logró un hito que no pudieron alcanzar figuras legendarias como LeBron James, Michael Jordan o Kobe Bryant en sus primeros años en la liga.

Del otro lado, Charlotte encontró respuestas en otro rookie. Kon Knueppel lideró a los Hornets con 34 puntos, incluyendo ocho triples que representaron un récord de franquicia para un debutante. Además, fue clave en el cierre: robó un pase de Flagg a siete segundos del final y convirtió dos tiros libres decisivos. En la última acción, el propio Flagg tuvo la chance de forzar el suplementario, pero su lanzamiento no ingresó.

Con este triunfo, Charlotte (21-28) confirmó su buen presente en 2026, con 11 victorias en 16 partidos durante enero y una racha activa de cinco triunfos consecutivos. El equipo dirigido por Charles Lee volverá a jugar el sábado, cuando reciba a los San Antonio Spurs desde las 17 (hora argentina).

Para Dallas, en cambio, la derrota profundizó un momento complicado. Con varias bajas importantes como Anthony Davis, Kyrie Irving, Klay Thompson y Dante Exum, los Mavericks sumaron su tercera caída consecutiva y quedaron con marca de 19-29, a tres juegos de los Los Angeles Clippers, hoy en zona de play-in. Su próximo compromiso será el sábado, como visitantes ante Houston Rockets, desde las 22.30 (hora argentina).