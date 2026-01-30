Cooper Flagg brilló con 49 puntos, pero Dallas cayó ante Charlotte
Deportes30/01/2026
La noche en Cleveland estuvo cargada de emociones para LeBron James, que volvió a enfrentarse a la franquicia donde construyó buena parte de su legado. Durante el primer tiempo, los Cleveland Cavaliers le rindieron un homenaje en pantalla gigante, un gesto que conmovió visiblemente al alero de 41 años, quien no pudo contener las lágrimas.
Tras el encuentro, y en medio de un clima de silencio absoluto, LeBron dejó una frase que sacudió a todos: “Este pudo haber sido mi último partido en Cleveland”. Luego aclaró que todavía no tomó una decisión definitiva sobre su futuro, aunque reconoció que esa posibilidad existe y que por eso el momento tuvo un significado especial.
En lo deportivo, la noche fue adversa para los Los Ángeles Lakers, que fueron ampliamente superados y cayeron por 129-99. LeBron tuvo una actuación discreta, con 11 puntos, tres rebotes y cinco asistencias en 27 minutos. El único punto alto del equipo angelino fue Luka Doncic, quien aportó 29 puntos, además de cinco rebotes y seis asistencias.
Cleveland tomó el control del juego tras un inicio parejo y no volvió a soltarlo. Donovan Mitchell fue la figura con 25 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, bien acompañado por De’Andre Hunter (19), Jarrett Allen (17 y 9 rebotes) y Dean Wade (11). Jaylon Tyson también se destacó con 20 puntos y protagonizó un cruce verbal con LeBron, afirmando luego que “esta ahora es la ciudad de Donovan Mitchell”.
Si finalmente este fue su último partido en Cleveland, LeBron se despidió como el máximo ídolo en la historia de la franquicia. Líder del único campeonato logrado en 2016, disputó cinco finales de la NBA con los Cavaliers y encabeza prácticamente todos los rubros estadísticos del club, desde puntos y asistencias hasta partidos y minutos jugados.
