Una tragedia aérea conmocionó este miércoles al norte de Colombia, luego de que un avión con 15 personas a bordo —13 pasajeros y dos tripulantes— se estrellara en una región de difícil acceso del departamento de Santander, cerca de la frontera con Venezuela.

La aeronave, perteneciente a la empresa Searca y que operaba para la aerolínea estatal Satena, fue hallada completamente destruida. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.

El avión, identificado como HK-4709, realizaba el trayecto entre Cúcuta y Ocaña cuando se perdió todo contacto con los sistemas de control. El primer aviso sobre el hallazgo fue realizado por pobladores rurales de la zona, quienes detectaron restos de la aeronave en un área montañosa.

El secretario de Seguridad del departamento, Jorge Quintero, explicó que el impacto se habría producido a unos 30 minutos del casco urbano de La Playa de Belén y señaló que al momento del arribo no se registraron personas con vida.

Las tareas de recuperación de los cuerpos se presentan complejas debido a las condiciones del terreno y a la situación de seguridad. Según indicaron fuentes oficiales, en la zona operan grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las FARC, lo que obliga a extremar las medidas durante el operativo.

Desde la Aeronáutica Civil informaron además que la baliza de emergencia del avión no se activó, lo que dificultó la localización en las primeras horas. Ante este escenario, el gobierno provincial dispuso el envío de personal especializado del Ejército y de la Fuerza Aérea para avanzar con los protocolos internacionales de investigación.

Cronología del vuelo y la investigación

El vuelo NSE 8849 despegó desde Cúcuta a las 11:42 con destino al aeropuerto Aguas Claras. Doce minutos después, la comunicación con el centro de control se interrumpió de manera abrupta. De acuerdo con Satena, los registros preliminares indican que la aeronave habría alcanzado su límite de autonomía antes de ser localizada.

Entre las víctimas se encuentra un representante por las curules de paz y el exconcejal de Ocaña, Juan David Pacheco. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes quedó a cargo de las pericias para determinar las causas del siniestro.