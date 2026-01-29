El mercado de la NBA se vio sacudido este miércoles tras conocerse que Giannis Antetokounmpo le pidió a Milwaukee Bucks que escuche ofertas para concretar un traspaso antes del cierre del período de transferencias, previsto para el jueves 5 de febrero a las 17 (hora de Argentina).

Según trascendió, el interés por el ala-pivote griego no es nuevo. En el último año hubo sondeos de varias franquicias, con New York Knicks encabezando la lista en este momento. También se mencionaron Golden State Warriors, San Antonio Spurs, Miami Heat y Los Angeles Lakers, entre otros.

La decisión final quedará en manos del gerente general Jon Horst, quien deberá evaluar hasta qué punto la franquicia está dispuesta a desprenderse de su principal figura para permitirle competir por un nuevo título en otro destino.

En lo inmediato, Antetokounmpo se encuentra fuera de las canchas por una distensión en la pantorrilla derecha, sufrida el viernes 23 de enero en la derrota ante Denver Nuggets. En ese encuentro sumó 22 puntos, 13 rebotes y siete asistencias. La lesión demandará entre cuatro y seis semanas de recuperación, por lo que su regreso se daría recién en marzo, ya sea con un nuevo equipo o con Milwaukee si finalmente no se concreta el traspaso.

Giannis llegó a los Bucks en 2013 y se transformó en una de las máximas estrellas de la liga. Fue campeón en 2021, cortando una sequía de 60 años sin títulos para la franquicia, además de ser MVP de las Finales. A lo largo de su carrera acumuló dos premios MVP (2019 y 2020), un galardón al Jugador Defensivo del Año, múltiples presencias en el All-Star y nueve apariciones en los quintetos ideales.

En la actual temporada 2025-26 promedia 28,0 puntos, 10,0 rebotes y 5,6 asistencias por partido, números que vuelven a ponerlo entre los protagonistas, aun cuando su futuro inmediato parece estar lejos de Milwaukee.