Allanamiento y detención en Elortondo por abuso sexual agravado
La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre acusado de tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.
El hecho ocurrió durante la noche del miércoles. La mujer estaba alterada, agredió a efectivos policiales y fue imputada por resistencia a la autoridad.Policiales 29/01/2026SOFIA ZANOTTI
Durante la noche del miércoles se registró un episodio de tensión en el Parque Municipal de Rufino, donde una mujer fue detenida luego de protagonizar disturbios en el espacio público.
Según información oficial, personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras un llamado de vecinos que alertaban sobre una persona en estado alterado, generando molestias y situaciones conflictivas.
Al arribar, los efectivos intentaron dialogar con la mujer para calmarla, pero la situación se agravó. De acuerdo al parte policial, la involucrada reaccionó con insultos y agresiones físicas, forcejeó con los uniformados e intentó resistirse a la identificación.
Ante su conducta violenta, el personal debió reducirla para evitar que el episodio pasara a mayores. Posteriormente, fue trasladada al hospital local para una evaluación médica de rutina y luego derivada a la comisaría.
Por disposición del Ministerio Público de la Acusación, se le inició una causa por resistencia a la autoridad.
La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre acusado de tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.
El acusado aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado tras una investigación por narcomenudeo realizada por la fiscalía.
El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles sobre avenida Estrugamou. Uno de los involucrados es menor de edad.
Los abusos ocurrieron durante varios años en un contexto de convivencia familiar. El condenado admitió los hechos en un juicio abreviado.
El acusado tiene 21 años y fue detenido tras un allanamiento en el oeste de Venado Tuerto. La causa se vincula a otra investigación por narcomenudeo en la ciudad.
El hecho ocurrió cerca de la medianoche del lunes. La mujer fue agredida con un arma blanca y la menor resultó herida al caer de una moto.
El cruce entre Vélez y Talleres dejó un gesto que no pasó desapercibido: Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron saludarse y luego respondieron con incomodidad en conferencia.
La Lepra apuntó contra Rosario Central por la controvertida consagración 2025 y hubo incidentes con Ignacio Malcorra durante el partido ante Independiente.
El delantero nigeriano de 24 años llega libre desde Eslovaquia y está a un paso de sumarse al Malevo del Bajo Flores.
A días del plazo judicial, crece la preocupación de instituciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones en 2026.
Vélez volvió a ganar, San Lorenzo sumó de a tres e Independiente empató ante Newell’s. Repasá el cronograma completo de la segunda jornada.
Una triple terapia abre una esperanza contra el cáncer de páncreas
La medida se debe a un paro provincial de FESTRAM por 72 horas. Piden a los vecinos no sacar residuos durante los días afectados.
Los trabajos se realizaron sobre la ruta provincial 37-S e incluyeron entubado y mejoras en el escurrimiento del agua, en un punto clave para el ingreso y egreso de la localidad.