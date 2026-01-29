Durante la noche del miércoles se registró un episodio de tensión en el Parque Municipal de Rufino, donde una mujer fue detenida luego de protagonizar disturbios en el espacio público.

Según información oficial, personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras un llamado de vecinos que alertaban sobre una persona en estado alterado, generando molestias y situaciones conflictivas.

Al arribar, los efectivos intentaron dialogar con la mujer para calmarla, pero la situación se agravó. De acuerdo al parte policial, la involucrada reaccionó con insultos y agresiones físicas, forcejeó con los uniformados e intentó resistirse a la identificación.

Ante su conducta violenta, el personal debió reducirla para evitar que el episodio pasara a mayores. Posteriormente, fue trasladada al hospital local para una evaluación médica de rutina y luego derivada a la comisaría.

Por disposición del Ministerio Público de la Acusación, se le inició una causa por resistencia a la autoridad.