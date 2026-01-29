La Confederación Africana de Fútbol resolvió mantener el título obtenido por Senegal en la Copa Africana de Naciones, luego de rechazar el reclamo presentado por Marruecos tras la final disputada en Rabat. El fallo confirmó el resultado deportivo, aunque incluyó sanciones severas por los hechos ocurridos en el cierre del encuentro.

Según informó el Jurado Disciplinario, no se detectaron infracciones reglamentarias que ameriten modificar el marcador. No obstante, la CAF avanzó con castigos disciplinarios por el comportamiento de jugadores, cuerpos técnicos y público durante el partido decisivo.

En este marco, el entrenador senegalés Pape Thiaw fue suspendido por cinco partidos y multado con 100 mil dólares. El organismo lo responsabilizó por incitar a sus futbolistas a retirarse del campo tras un penal sancionado en tiempo adicionado, conducta que calificó como antideportiva.

También hubo sanciones para jugadores. Del lado de Senegal, Illiman Ndiaye e Ismaïla Sarr recibieron dos fechas de suspensión por protestas al árbitro. En Marruecos, Achraf Hakimi fue sancionado con dos partidos —uno en suspenso—, mientras que Ismael Sabari recibió tres encuentros de suspensión y una multa económica.

Las federaciones también fueron alcanzadas por multas importantes. La senegalesa deberá pagar 615 mil dólares por el comportamiento de sus hinchas y faltas disciplinarias del plantel. En tanto, la marroquí fue multada con 315 mil dólares, entre otros motivos, por la conducta de los alcanzapelotas, el uso de láseres desde las tribunas y la invasión del área del VAR.

La final estuvo marcada por momentos de máxima tensión. Tras el penal a favor de Marruecos, varios jugadores de Senegal abandonaron momentáneamente el campo, lo que generó intentos de ingreso desde la tribuna y obligó a reforzar el operativo de seguridad. Finalmente, por intervención de Sadio Mané, el equipo regresó a la cancha. Édouard Mendy atajó el penal ejecutado por Brahim Díaz y, ya en la prórroga, Senegal selló el triunfo con un gol de Pape Gueye, en un cierre que dejó fuertes secuelas dentro y fuera del campo.