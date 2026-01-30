La relación entre Karim Benzema y Al Ittihad atraviesa su momento más tenso. El delantero de 37 años no integró la lista de convocados para el empate 2-2 ante Al Fateh por la fecha 18 de la Saudi Pro League, una decisión del entrenador Sérgio Conceição que volvió a encender los rumores de conflicto con la dirigencia.

Según trascendió, el eje del problema está en lo contractual. Las negociaciones para extender el vínculo, que finaliza en junio, se enfriaron luego de una propuesta económica que no convenció al futbolista. Desde su entorno, en medios franceses, calificaron la oferta como “insultante” y aseguraron que implicaba una rebaja considerable respecto de su salario actual.

Por el momento, ni el club ni el jugador realizaron declaraciones oficiales sobre los motivos de su ausencia, lo que incrementa la incertidumbre en torno a su futuro inmediato. En este marco, el presente deportivo del equipo tampoco colabora: Al Ittihad marcha sexto en el torneo con 31 puntos, a 15 del líder Al Hilal, luego de 18 jornadas.

El contexto se vuelve aún más delicado teniendo en cuenta que el mercado europeo continúa abierto, lo que abre la puerta a una eventual salida del francés. En el plantel de Al Ittihad, Benzema comparte vestuario con figuras como N'Golo Kanté, Fabinho y Houssem Aouar.

Desde su llegada a Arabia Saudita en 2023, el ex delantero del Real Madrid dejó números destacados: 83 partidos disputados, 54 goles y 17 asistencias, además de dos títulos con la camiseta de Al Ittihad. Hoy, su continuidad aparece como una incógnita abierta.