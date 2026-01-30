Cooper Flagg brilló con 49 puntos, pero Dallas cayó ante Charlotte
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
El delantero francés no fue convocado ante Al Fateh y rechazó una propuesta de renovación que calificó como insultante. Su continuidad en Arabia Saudita está en duda.Deportes30/01/2026GASTON PAROLA
La relación entre Karim Benzema y Al Ittihad atraviesa su momento más tenso. El delantero de 37 años no integró la lista de convocados para el empate 2-2 ante Al Fateh por la fecha 18 de la Saudi Pro League, una decisión del entrenador Sérgio Conceição que volvió a encender los rumores de conflicto con la dirigencia.
Según trascendió, el eje del problema está en lo contractual. Las negociaciones para extender el vínculo, que finaliza en junio, se enfriaron luego de una propuesta económica que no convenció al futbolista. Desde su entorno, en medios franceses, calificaron la oferta como “insultante” y aseguraron que implicaba una rebaja considerable respecto de su salario actual.
Por el momento, ni el club ni el jugador realizaron declaraciones oficiales sobre los motivos de su ausencia, lo que incrementa la incertidumbre en torno a su futuro inmediato. En este marco, el presente deportivo del equipo tampoco colabora: Al Ittihad marcha sexto en el torneo con 31 puntos, a 15 del líder Al Hilal, luego de 18 jornadas.
El contexto se vuelve aún más delicado teniendo en cuenta que el mercado europeo continúa abierto, lo que abre la puerta a una eventual salida del francés. En el plantel de Al Ittihad, Benzema comparte vestuario con figuras como N'Golo Kanté, Fabinho y Houssem Aouar.
Desde su llegada a Arabia Saudita en 2023, el ex delantero del Real Madrid dejó números destacados: 83 partidos disputados, 54 goles y 17 asistencias, además de dos títulos con la camiseta de Al Ittihad. Hoy, su continuidad aparece como una incógnita abierta.
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
El astro se emocionó en su regreso a Ohio, los Lakers fueron goleados y una frase encendió las alarmas sobre su futuro en la NBA.
El talentoso mediocampista ecuatoriano arribó a Buenos Aires y en las próximas horas firmará su contrato a préstamo por 18 meses con el Millonario.
La puja por albergar el partido decisivo del Mundial 2030 suma tensión. Desde Marruecos respondieron a declaraciones de dirigentes españoles y remarcaron que la FIFA aún no resolvió la sede.
La UEFA realizó el sorteo de los 16avos de final. Ocho series definirán quiénes avanzan a los octavos, donde ya esperan los mejores de la fase liga.
La UEFA sorteó los 16avos de final del certamen europeo, con ocho cruces que definirán a los clasificados a octavos. Los partidos se jugarán en febrero.
A días del plazo judicial, crece la preocupación de instituciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones en 2026.
La aeronave se precipitó en una zona montañosa del departamento de Santander. Autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.
El Millonario se impuso 2-0 en el Monumental con dos goles del colombiano y logró su segunda victoria en el Torneo Apertura. El Lobo terminó con nueve jugadores.
Bajo la lluvia y en tiempo agregado, el arquero Anatoly Trubin marcó el gol que selló el pase del Benfica y dejó al Real Madrid sin clasificación directa.
El griego pidió un cambio de aire tras 12 temporadas y el mercado NBA entra en ebullición.
Las charlas contractuales quedaron en pausa y crece el interés del fútbol saudí por una de las grandes figuras del equipo parisino.
El organismo africano desestimó la protesta de Marruecos, mantuvo el resultado deportivo y aplicó suspensiones y multas millonarias tras los incidentes de la final.
El hecho ocurrió durante la noche del miércoles. La mujer estaba alterada, agredió a efectivos policiales y fue imputada por resistencia a la autoridad.