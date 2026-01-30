La Champions definió los cruces de los playoffs

La UEFA sorteó los 16avos de final del certamen europeo, con ocho cruces que definirán a los clasificados a octavos. Los partidos se jugarán en febrero.

Deportes30/01/2026
La UEFA llevó adelante este viernes el sorteo de los playoffs (16avos de final) de la Champions League 2025/26, instancia que enfrentará a los equipos ubicados entre el 9° y el 24° puesto de la fase liga. De estos cruces saldrán los ocho clasificados que se sumarán a los ya instalados en octavos de final.

Los duelos definidos fueron los siguientes:

  • Real Madrid vs. Benfica
  • Inter vs. Bodø/Glimt
  • Paris Saint-Germain vs. Monaco
  • Newcastle vs. Qarabag
  • Juventus vs. Galatasaray
  • Atlético Madrid vs. Brujas
  • Atalanta vs. Borussia Dortmund
  • Bayer Leverkusen vs. Olympiacos

En este marco, los ocho equipos que finalizaron entre los primeros lugares de la tabla general ya esperan en octavos de final: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City. Sus rivales se definirán una vez concluidos los playoffs.

Según el calendario oficial, los partidos de ida de los 16avos se disputarán el 17 y 18 de febrero, mientras que las revanchas se jugarán el 24 y 25 de febrero de 2026. Cada equipo actuará una vez como local un martes y otra un miércoles.

Por otro lado, el sorteo de los octavos de final está previsto para el viernes 27 de febrero, donde también se confirmará el orden de localías. Los equipos cabeza de serie jugarán el segundo encuentro en condición de local.

