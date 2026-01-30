La UEFA llevó adelante este viernes el sorteo de los playoffs (16avos de final) de la Champions League 2025/26, instancia que enfrentará a los equipos ubicados entre el 9° y el 24° puesto de la fase liga. De estos cruces saldrán los ocho clasificados que se sumarán a los ya instalados en octavos de final.

Los duelos definidos fueron los siguientes:

Real Madrid vs. Benfica

Inter vs. Bodø/Glimt

Paris Saint-Germain vs. Monaco

Newcastle vs. Qarabag

Juventus vs. Galatasaray

Atlético Madrid vs. Brujas

Atalanta vs. Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen vs. Olympiacos

En este marco, los ocho equipos que finalizaron entre los primeros lugares de la tabla general ya esperan en octavos de final: Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting y Manchester City. Sus rivales se definirán una vez concluidos los playoffs.

Según el calendario oficial, los partidos de ida de los 16avos se disputarán el 17 y 18 de febrero, mientras que las revanchas se jugarán el 24 y 25 de febrero de 2026. Cada equipo actuará una vez como local un martes y otra un miércoles.

Por otro lado, el sorteo de los octavos de final está previsto para el viernes 27 de febrero, donde también se confirmará el orden de localías. Los equipos cabeza de serie jugarán el segundo encuentro en condición de local.