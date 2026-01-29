El futuro de Ousmane Dembélé en el Paris Saint-Germain atraviesa un momento de incertidumbre. Aunque el delantero tiene contrato vigente hasta 2028, las negociaciones para extender su vínculo se encuentran estancadas desde hace varios meses.

Según trascendió en medios europeos, las diferencias económicas entre el club y el entorno del futbolista fueron el principal obstáculo. Desde la dirigencia del PSG existía la intención de mejorarle el contrato, pero las pretensiones salariales superaron los límites fijados por la nueva política financiera del club.

En este marco, Dembélé, consolidado como una pieza clave en el esquema de Luis Enrique, no solo por su desequilibrio individual sino también por su aporte colectivo, comenzó a despertar interés fuera de Europa. Arabia Saudita sigue de cerca la situación y analiza una posible oferta de gran magnitud.

De acuerdo a los reportes, el fútbol saudí estaría dispuesto a presentar una propuesta superior a los 100 millones de euros, además de un contrato que lo ubicaría entre los jugadores mejor pagos de la liga. Igualar esas condiciones implicaría para el PSG romper el equilibrio salarial interno y abrir un escenario complejo dentro del vestuario.

Por otro lado, una eventual salida también representaría un golpe deportivo importante, ya que el francés es una de las figuras centrales del proyecto actual. Así, la renovación dejó de ser un trámite contractual para transformarse en una decisión estratégica que puede marcar el rumbo del club en los próximos años.