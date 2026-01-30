Cooper Flagg brilló con 49 puntos, pero Dallas cayó ante Charlotte
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
La puja por albergar el partido decisivo del Mundial 2030 suma tensión. Desde Marruecos respondieron a declaraciones de dirigentes españoles y remarcaron que la FIFA aún no resolvió la sede.Deportes30/01/2026GASTON PAROLA
Mientras avanza la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, la organización de la Copa del Mundo 2030 empieza a generar roces entre los países anfitriones. España, Portugal y Marruecos compartirán la sede principal del torneo, con Argentina, Uruguay y Paraguay a cargo de los partidos inaugurales, pero la gran discusión hoy pasa por quién albergará la final.
La polémica se encendió luego de declaraciones del presidente de la Real Federación Española, Rafael Louzán, quien aseguró que España “liderará el Mundial 2030” y que la final se disputará en territorio español. Incluso, algunos medios europeos dieron por cerrada la cuestión tras versiones de un encuentro entre Gianni Infantino y Pedro Sánchez.
Desde Marruecos no tardaron en responder. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, utilizó sus redes sociales para dejar en claro su postura: la decisión sobre la sede de la final corresponde exclusivamente a la FIFA y no a declaraciones públicas. De ese modo, el dirigente marcó que la discusión sigue abierta.
Más allá de los cruces discursivos, Marruecos sostiene su candidatura con obras concretas. En los últimos meses, medios internacionales destacaron la infraestructura deportiva y el sistema de transporte del país, aspectos clave para la evaluación final. En ese marco, sobresale el proyecto del Estadio Hassan II, que se construye en las afueras de Casablanca y tendrá capacidad para 115.000 espectadores.
La finalización del estadio está prevista para 2028 y, de concretarse, sería el más grande del mundo. Con esa carta fuerte y el respaldo histórico de haber impulsado durante décadas la idea de un Mundial en suelo africano, Marruecos busca posicionarse con firmeza en la definición por la final del Mundial 2030.
