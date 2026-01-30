Europa League: así quedaron los playoffs rumbo a octavos

La UEFA realizó el sorteo de los 16avos de final. Ocho series definirán quiénes avanzan a los octavos, donde ya esperan los mejores de la fase liga.

Deportes30/01/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA
La UEFA Europa League 2025/26 entró en su etapa decisiva tras el sorteo de los playoffs, instancia que corresponde a los 16avos de final del certamen. En esta fase, ocho llaves determinarán qué equipos se suman a los octavos, donde ya aguardan los ocho mejores clasificados de la fase liga.

Los cruces definidos fueron los siguientes:

  • Genk vs. Dinamo Zagreb
  • Bologna vs. Brann
  • Stuttgart vs. Celtic
  • Ferencvaros vs. Ludogorets
  • Nottingham Forest vs. Fenerbahce
  • Viktoria Plzen vs. Panathinaikos
  • Estrella Roja vs. Lille
  • Celta vs. PAOK

En tanto, ya tienen su lugar asegurado en los octavos de final: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma.

Según el calendario oficial, los partidos de ida y vuelta de los playoffs se disputarán el 19 y el 26 de febrero, mientras que el sorteo de octavos de final se realizará el 27 de febrero. Los encuentros de esa instancia están previstos para los días 12 y 19 de marzo, con horarios y fechas definitivas a confirmar por la organización.

