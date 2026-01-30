La UEFA Europa League 2025/26 entró en su etapa decisiva tras el sorteo de los playoffs, instancia que corresponde a los 16avos de final del certamen. En esta fase, ocho llaves determinarán qué equipos se suman a los octavos, donde ya aguardan los ocho mejores clasificados de la fase liga.

Los cruces definidos fueron los siguientes:

Genk vs. Dinamo Zagreb

Bologna vs. Brann

Stuttgart vs. Celtic

Ferencvaros vs. Ludogorets

Nottingham Forest vs. Fenerbahce

Viktoria Plzen vs. Panathinaikos

Estrella Roja vs. Lille

Celta vs. PAOK

En tanto, ya tienen su lugar asegurado en los octavos de final: Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma.

Según el calendario oficial, los partidos de ida y vuelta de los playoffs se disputarán el 19 y el 26 de febrero, mientras que el sorteo de octavos de final se realizará el 27 de febrero. Los encuentros de esa instancia están previstos para los días 12 y 19 de marzo, con horarios y fechas definitivas a confirmar por la organización.