El Ministerio de Economía dispuso la emisión y ampliación de una serie de letras y un bono del Tesoro por montos que, en conjunto, superan los $20 billones y alcanzan US$3.500 millones, según la Resolución Conjunta 6/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por las secretarías de Finanzas y de Hacienda, se enmarca en las leyes de Administración Financiera y del Presupuesto 2026, y completa la licitación por efectivo realizada el pasado miércoles 28 de enero.

Entre los instrumentos dispuestos, se emitió una Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de marzo, por hasta VNO $5 billones, con tasa efectiva mensual a definir en la licitación y amortización íntegra al vencimiento.

Además, se creó una segunda Letra capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de julio, también por hasta VNO $5 billones, bajo condiciones similares de colocación, negociación en mercados locales y con las exenciones impositivas vigentes.

La resolución incluye asimismo la emisión de una Letra en pesos ajustada por CER, a descuento, con vencimiento el 31 de julio, por hasta VNO $5,2 billones, cuyo capital se actualizará según el coeficiente CER y tendrá precio de emisión determinado en la licitación.

Por otro lado, el Gobierno amplió la Letra vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento el 30 de abril, por hasta VNO US$3.500 millones, y también la Letra en pesos a tasa TAMAR que vence el 31 de agosto, por hasta VNO $4,7 billones.

En el marco del programa financiero 2026, se dispuso además la ampliación de las Letras capitalizables en pesos y las ajustadas por CER con vencimiento el 30 de noviembre, por hasta VNO $5 billones y VNO $5,2 billones, respectivamente.

Finalmente, la resolución alcanza al Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027. El monto ya emitido y no colocado, por VNO $614.788 millones, se imputó a las autorizaciones del Presupuesto, mientras que el bono será ampliado por hasta VNO $3,6 billones, a colocarse mediante licitación bajo los procedimientos vigentes.