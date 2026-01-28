Luego de reglamentar el marco legal en julio de 2025, el Gobierno nacional avanzó con la puesta en marcha del programa de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa que busca atraer capitales de largo plazo y promover nuevas inversiones productivas en sectores estratégicos de la economía.

La medida se formalizó a través del Decreto 524/2025 y se complementa con la vigencia del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). El esquema es similar al que funciona en Estados Unidos con el programa EB-5 y a otros regímenes que ya están en marcha en más de 80 países.

Según lo establecido, los extranjeros que realicen una inversión considerada “significativa”, de acuerdo con los criterios que fije el Ministerio de Economía, podrán solicitar la ciudadanía argentina. El trámite se canalizará a través de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado que tendrá a su cargo la recepción y evaluación de las solicitudes.

En este proceso intervendrán distintos organismos del Estado, entre ellos la Dirección Nacional de Migraciones, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia y el Renaper, con el objetivo de garantizar controles integrales y transparentes.







Un consorcio de compañías especializadas en este tipo de programas analizó el potencial del esquema argentino y estimó que, en sus primeras etapas, podría canalizar más de USD 2.500 millones en inversión extranjera directa y atraer a unas 5.000 familias interesadas en acceder a la ciudadanía.

Desde el sector privado destacan que el atractivo del programa no se limita al volumen de fondos, sino también al perfil de los inversores. Según explicaron, la clave estará en orientar las inversiones hacia áreas como infraestructura, energía, agronegocios, tecnología, vivienda y proyectos de desarrollo regional.

Entre las firmas que manifestaron su intención de participar de la licitación oficial se encuentran Apex Capital Partners, Arton Capital, Passport Legacy y AIM Global, todas con experiencia en programas similares en Europa, Asia, África y América.

En ese marco, referentes del sector remarcaron que los antecedentes internacionales muestran impactos económicos positivos cuando estos sistemas se aplican con reglas claras, controles estrictos y objetivos de inversión bien definidos.