La Reserva Federal de Estados Unidos resolvió este miércoles mantener sin modificaciones la tasa de interés de referencia, que continuará ubicada en el rango de 3,5% a 3,75%.

La decisión fue adoptada por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y contó con el apoyo de 10 de sus 12 integrantes, según informaron fuentes oficiales citadas por Agencia Noticias Argentinas.

Desde el organismo señalaron que la medida busca sostener los objetivos de política monetaria en un escenario donde persiste una elevada incertidumbre sobre la evolución de la economía. En este marco, remarcaron que si bien durante el año pasado se aplicaron tres recortes en la tasa, el actual contexto aconseja mantener una postura prudente.

La definición de la Fed es seguida de cerca por los mercados internacionales, ya que influye de manera directa en el costo del crédito, las inversiones y el comportamiento de las economías a nivel global.