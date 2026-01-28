El gobierno de Provincia de Córdoba concretó una colocación de deuda en el mercado externo por un total de 800 millones de dólares, a un plazo de nueve años y con una tasa de interés anual del 8,6%.

La operación fue encabezada por la administración que conduce Martín Llaryora y se dio en un contexto favorable, marcado por la baja del Riesgo País argentino. En un primer momento, la intención oficial era captar 500 millones de dólares, pero el fuerte interés de los inversores llevó a ampliar el monto hasta el máximo autorizado.

Según se informó, la emisión recibió ofertas por 1.600 millones de dólares, el doble del tope previsto, lo que reflejó una elevada demanda por los títulos provinciales.

Desde el Ejecutivo cordobés señalaron que la operatoria permitirá extender los vencimientos de la deuda y mejorar el perfil financiero de la Provincia. Los bonos, emitidos bajo ley del Estado de Nueva York, serán amortizados en tres cuotas durante los años 2033, 2034 y 2035, y forman parte de una estrategia orientada a optimizar el costo y el plazo del financiamiento.

El resultado de la colocación es considerado una señal positiva también para el Gobierno nacional, que evalúa volver a los mercados internacionales de crédito.