El Gobierno nacional resolvió postergar nuevamente una parte de los aumentos previstos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, establecidos en la Ley 23.966. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 74/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La medida modifica el Decreto 617/2025 y sus posteriores actualizaciones, que preveían la entrada en vigencia total de los incrementos a partir del 1° de febrero de 2026. Con el nuevo esquema, los aumentos se aplicarán de forma parcial y escalonada, con el objetivo de evitar un impacto inmediato en los precios de los combustibles.

Según el texto oficial, entre el 1° y el 28 de febrero de 2026 el impuesto a los combustibles líquidos tendrá un aumento de $16,773 por litro para las naftas y de $14,372 para el gasoil. En paralelo, el impuesto al dióxido de carbono se incrementará en $1,027 para las naftas y $1,638 para el gasoil.

Por otro lado, el decreto establece un tratamiento diferencial para el gasoil destinado al consumo en la Patagonia, Malargüe y Patagones, donde se aplicará un aumento específico adicional de $7,782 por litro, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 inciso d) de la normativa vigente.

Finalmente, el Gobierno fijó como nueva fecha para la aplicación plena de los aumentos pendientes el 1° de marzo de 2026, extendiendo así por un mes más el cronograma original. La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y regirá desde el 1° de febrero inclusive.