Economía emitió letras y amplió un bono del Tesoro
La operación completó la licitación del 28 de enero e incluye instrumentos en pesos y dólares por más de $20 billones y US$3.500 millones.
La falta de actualización impacta en los haberes más bajos y profundiza la pérdida frente a la inflación acumulada.Economía29/01/2026SOFIA ZANOTTI
El Gobierno nacional resolvió mantener en $70.000 el bono adicional que cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo durante el mes de febrero, una decisión que vuelve a afectar el poder adquisitivo de los ingresos previsionales más bajos.
El refuerzo permanece sin cambios desde marzo de 2024 y, según estimaciones oficiales, la inflación acumulada desde entonces ronda el 180%, lo que provoca una depreciación sostenida de este complemento mes a mes.
En este marco, la jubilación mínima que abonará la ANSES será de $359.219,42, tras aplicarse un incremento del 2,84% correspondiente a la inflación de diciembre. Con el bono incluido, el ingreso total alcanzará los $429.219,42.
La medida genera un impacto desigual: quienes cobran por encima del haber mínimo recibirán el aumento completo por movilidad, mientras que los beneficiarios de menores ingresos verán una mejora efectiva cercana al 2,3%, debido al congelamiento del bono.
Desde el Ejecutivo explican que esta política forma parte de la estrategia fiscal del gobierno de Javier Milei, orientada a sostener el superávit de las cuentas públicas.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 65/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Según la normativa, quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo cobrarán el bono completo, mientras que aquellos que superen ese umbral recibirán solo la suma necesaria para alcanzar el tope fijado.
