Economía emitió letras y amplió un bono del Tesoro
La operación completó la licitación del 28 de enero e incluye instrumentos en pesos y dólares por más de $20 billones y US$3.500 millones.
Este jueves 29 de enero cobran jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, según la terminación del DNI. También continúan vigentes pagos de asignaciones.Economía29/01/2026SOFIA ZANOTTI
La ANSES completa este jueves 29 de enero el cronograma de pagos correspondiente a enero de 2026. En esta última jornada del calendario mensual, se acreditan haberes y asignaciones para distintos grupos de beneficiarios en todo el país.
En el caso de jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, hoy cobran quienes tienen documentos terminados en 8 y 9, cerrando así el esquema previsto para el sistema SIPA. Las demás terminaciones ya recibieron sus pagos en días anteriores.
Por otro lado, continúa abierto el calendario para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se abonan a todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de febrero.
Montos de jubilaciones y pensiones en enero 2026
El haber mínimo garantizado para jubilados es de $349.299,32, al que se suma un bono extraordinario de $70.000, alcanzando un ingreso total de $419.299,32.
El haber máximo vigente se ubica en $2.293.796,92 mensuales.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $279.439,46, y con el bono adicional llega a $349.439,46.
En tanto, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez ascienden a $244.509,52, y con el refuerzo alcanzan $314.509,52.
Asignaciones familiares y sociales
La Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene un monto de $125.518 mensuales, mientras que para hijos con discapacidad el valor es de $408.705.
La Asignación Universal por Embarazo se paga en $118.454,32, con el esquema habitual del 80% mensual y el 20% restante tras la presentación de la libreta.
Además, la asignación por prenatal y la asignación por maternidad están fijadas en $28.000, con modalidades de pago según cada caso.
Desde el organismo recordaron que estos valores se actualizan de acuerdo con la normativa vigente de movilidad, en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor.
