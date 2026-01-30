River Plate comienza a despejar dudas bajo los tres palos de cara al cruce del domingo frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. La principal incógnita pasa por la situación física de Franco Armani, quien continúa con una tendinitis en el talón derecho y, aunque no está descartado oficialmente, tiene pocas chances de llegar en condiciones.

Según el parte médico, la recuperación del capitán es progresiva y en el cuerpo técnico prefieren no apurar su regreso para evitar complicaciones mayores. En este contexto, la decisión apunta a cuidar al arquero titular y administrar los tiempos.

Ante este panorama, Santiago Beltrán aparece como el principal candidato para volver a ser titular. El juvenil dejó una buena imagen en sus presentaciones recientes ante Barracas Central y Gimnasia, mostrando seguridad y personalidad. Esa respuesta le dio respaldo dentro del plantel y la confianza del entrenador.

Por otro lado, Ezequiel Centurión recibió el alta médica tras superar una doble fractura en la muñeca izquierda y ya sumó minutos en un amistoso con la Reserva. Si bien su evolución es positiva, aún necesita ritmo de competencia, por lo que todo indica que ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

De no mediar una mejora inesperada en la condición de Armani, el arco de River no tendría modificaciones para el duelo en Rosario. Así, el equipo de Marcelo Gallardo se perfila con Beltrán como titular, en una clara señal de confianza hacia el arquero juvenil.