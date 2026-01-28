El Riesgo País argentino mantiene su tendencia descendente y se ubicó este miércoles en 486 puntos básicos, lo que representa una baja de ocho unidades respecto del último cierre, según datos del inicio de la jornada financiera.

La reducción del indicador está directamente vinculada a la evolución positiva de los bonos de la deuda pública, que continúan mostrando señales de recuperación en los mercados internacionales.

Desde la firma Wise Capital señalaron que, si el Gobierno logra consolidar el frente político, podría producirse una compresión adicional cercana a los 100 puntos, un escenario que dejaría a la Argentina en mejores condiciones para refinanciar su deuda.

En ese marco, los analistas también destacaron la importancia de una correcta instrumentación de la Ley de Inocencia Fiscal, considerada una herramienta clave para fortalecer la confianza.

“El problema de la Argentina no es de liquidez, sino de credibilidad”, subrayaron en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La baja del indicador fue celebrada públicamente por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, quienes remarcaron la importancia de sostener el rumbo económico.