Este viernes 30 de enero se realizará el sorteo de los playoffs de la Europa League 2025/26, instancia que definirá los cruces de los 16vos de final del segundo torneo de clubes más importante de Europa.

El evento tendrá lugar en Budapest y contará con la participación de los equipos que finalizaron entre el 9° y el 24° puesto de la tabla general. Esta fase, incorporada por segundo año consecutivo, funciona como una ronda previa a los octavos de final y se disputará en partidos de ida y vuelta.

Según el formato establecido por la UEFA, los clubes se dividen en cabezas de serie y no cabezas de serie de acuerdo a su posición final. Los mejores clasificados definirán la serie como locales y no habrá restricciones por país, por lo que podrán enfrentarse equipos de la misma liga.

Equipos clasificados a los playoffs:

Genk, Bolonia, Stuttgart, Ferencváros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Estrella Roja, Celta de Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic Glasgow, Ludogorets, Dinamo Zagreb y Brann.

El sorteo podrá seguirse en vivo a través del sitio oficial de la UEFA, donde se conocerán todos los cruces y el camino rumbo a los octavos de final.