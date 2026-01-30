Cooper Flagg brilló con 49 puntos, pero Dallas cayó ante Charlotte
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
Este viernes se conocerán los cruces de los 16vos de final del certamen europeo, con 16 equipos en busca de un lugar en octavos.Deportes30/01/2026GASTON PAROLA
Este viernes 30 de enero se realizará el sorteo de los playoffs de la Europa League 2025/26, instancia que definirá los cruces de los 16vos de final del segundo torneo de clubes más importante de Europa.
El evento tendrá lugar en Budapest y contará con la participación de los equipos que finalizaron entre el 9° y el 24° puesto de la tabla general. Esta fase, incorporada por segundo año consecutivo, funciona como una ronda previa a los octavos de final y se disputará en partidos de ida y vuelta.
Según el formato establecido por la UEFA, los clubes se dividen en cabezas de serie y no cabezas de serie de acuerdo a su posición final. Los mejores clasificados definirán la serie como locales y no habrá restricciones por país, por lo que podrán enfrentarse equipos de la misma liga.
Equipos clasificados a los playoffs:
Genk, Bolonia, Stuttgart, Ferencváros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Estrella Roja, Celta de Vigo, PAOK, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic Glasgow, Ludogorets, Dinamo Zagreb y Brann.
El sorteo podrá seguirse en vivo a través del sitio oficial de la UEFA, donde se conocerán todos los cruces y el camino rumbo a los octavos de final.
