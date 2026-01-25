Un accidente de tránsito se registró este domingo a las 5:16 de la mañana en calle Los Mistos al 1300, en la ciudad de Venado Tuerto.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Volkswagen Gol 1.6 de color gris impactó contra una planta. En el vehículo se trasladaban dos jóvenes, identificados como Agustín, de 21 años, y Facundo, de 22.

Al arribar al lugar, personal de Bomberos constató que se trataba de un choque sin participación de terceros. Junto con el equipo médico, asistieron a uno de los ocupantes, quien fue trasladado en ambulancia al Hospital local sin necesidad de inmovilización. El segundo tripulante fue evaluado y dado de alta en el lugar.

Además, se realizaron tareas preventivas para asegurar la escena, incluyendo el corte del suministro eléctrico y el control de posibles pérdidas de fluidos. En el operativo también trabajaron agentes de Tránsito y personal del servicio de emergencias 911.