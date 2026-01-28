Rufino: una mujer fue detenida tras disturbios en el Parque Municipal
El hecho ocurrió durante la noche del miércoles. La mujer estaba alterada, agredió a efectivos policiales y fue imputada por resistencia a la autoridad.
El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles sobre avenida Estrugamou. Uno de los involucrados es menor de edad.Policiales 28/01/2026SOFIA ZANOTTI
En la mañana de este miércoles, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto intervino en un hecho de daños registrado sobre avenida Estrugamou, donde dos jóvenes rompieron el espejo retrovisor de un automóvil que se encontraba estacionado.
El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la situación. A partir de esa comunicación, los efectivos realizaron un operativo en inmediaciones de la terminal de ómnibus, logrando identificar y demorar a dos jóvenes de 14 y 19 años.
Ambos fueron trasladados a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes. En este marco, el fiscal de turno dispuso notificar de la causa por el delito de daño al mayor de edad.
En cuanto al menor, se ordenó que sea entregado a sus padres, sin formación de causa.
La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre acusado de tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.
El acusado aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado tras una investigación por narcomenudeo realizada por la fiscalía.
Los abusos ocurrieron durante varios años en un contexto de convivencia familiar. El condenado admitió los hechos en un juicio abreviado.
El acusado tiene 21 años y fue detenido tras un allanamiento en el oeste de Venado Tuerto. La causa se vincula a otra investigación por narcomenudeo en la ciudad.
El hecho ocurrió cerca de la medianoche del lunes. La mujer fue agredida con un arma blanca y la menor resultó herida al caer de una moto.
La medida se debe a un paro provincial de FESTRAM por 72 horas. Piden a los vecinos no sacar residuos durante los días afectados.
Los trabajos se realizaron sobre la ruta provincial 37-S e incluyeron entubado y mejoras en el escurrimiento del agua, en un punto clave para el ingreso y egreso de la localidad.