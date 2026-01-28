En la mañana de este miércoles, personal del Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto intervino en un hecho de daños registrado sobre avenida Estrugamou, donde dos jóvenes rompieron el espejo retrovisor de un automóvil que se encontraba estacionado.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la situación. A partir de esa comunicación, los efectivos realizaron un operativo en inmediaciones de la terminal de ómnibus, logrando identificar y demorar a dos jóvenes de 14 y 19 años.

Ambos fueron trasladados a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes. En este marco, el fiscal de turno dispuso notificar de la causa por el delito de daño al mayor de edad.

En cuanto al menor, se ordenó que sea entregado a sus padres, sin formación de causa.