Rufino: una mujer fue detenida tras disturbios en el Parque Municipal
El hecho ocurrió durante la noche del miércoles. La mujer estaba alterada, agredió a efectivos policiales y fue imputada por resistencia a la autoridad.
Una joven de 18 años fue demorada en la madrugada de este viernes en Venado Tuerto, acusada de haber robado una cartera en el interior de un bar de la ciudad.
Según informaron fuentes policiales, una empleada del local advirtió la sustracción al regresar del baño, donde había dejado su cartera apoyada sobre una butaca. Tras notar su ausencia, se dio aviso a las autoridades.
Minutos después, el objeto fue encontrado en la vía pública con la documentación en su interior, aunque sin el dinero en efectivo que contenía originalmente.
Con los datos aportados por la víctima, personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VIII realizó un patrullaje por la zona y logró interceptar a una joven que coincidía con la descripción brindada. La sospechosa fue trasladada a la Comisaría 2ª, donde se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación.
Desde Fiscalía se dispuso la formación de causa por el delito de hurto, sin que se adoptaran medidas privativas de la libertad en lo inmediato.
