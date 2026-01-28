Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por comercializar estupefacientes desde su domicilio en la ciudad de Venado Tuerto. Se trata de Miguel Ángel Ontivero, quien reconoció su responsabilidad penal en el marco de un procedimiento abreviado.

La sentencia se dictó como resultado de una investigación encabezada por el fiscal Iván Raposo, mientras que la defensa del imputado prestó conformidad con el acuerdo alcanzado, que incluyó la pena, la calificación legal y la modalidad de cumplimiento efectivo.

Los hechos investigados ocurrieron el 21 de marzo de 2025, durante la madrugada, en una vivienda ubicada sobre calle Camarero al 1300. En ese lugar, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento judicial en el que se secuestraron 0,2 gramos de cocaína, dos balanzas de precisión con restos de la misma sustancia, $75.000 en efectivo, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento y dos plantas de marihuana.

Según se indicó, el peso total de las plantas de marihuana, luego del deshoje, ascendió a cuatro kilogramos. Además, durante el procedimiento se halló una tarjeta bancaria a nombre de un tercero, elemento que fue incorporado como indicio dentro de la causa.

Para la fiscalía, el conjunto de pruebas reunidas permitió acreditar que Ontivero poseía estupefacientes con fines de comercialización, encuadrando su conducta en el delito previsto por la Ley de Estupefacientes.

El acuerdo se concretó mediante un procedimiento abreviado y el imputado, que se encuentra actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria de Melincué, aceptó expresamente los términos de la condena.