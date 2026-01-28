Rufino: una mujer fue detenida tras disturbios en el Parque Municipal
El hecho ocurrió durante la noche del miércoles. La mujer estaba alterada, agredió a efectivos policiales y fue imputada por resistencia a la autoridad.
Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por comercializar estupefacientes desde su domicilio en la ciudad de Venado Tuerto. Se trata de Miguel Ángel Ontivero, quien reconoció su responsabilidad penal en el marco de un procedimiento abreviado.
La sentencia se dictó como resultado de una investigación encabezada por el fiscal Iván Raposo, mientras que la defensa del imputado prestó conformidad con el acuerdo alcanzado, que incluyó la pena, la calificación legal y la modalidad de cumplimiento efectivo.
Los hechos investigados ocurrieron el 21 de marzo de 2025, durante la madrugada, en una vivienda ubicada sobre calle Camarero al 1300. En ese lugar, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento judicial en el que se secuestraron 0,2 gramos de cocaína, dos balanzas de precisión con restos de la misma sustancia, $75.000 en efectivo, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento y dos plantas de marihuana.
Según se indicó, el peso total de las plantas de marihuana, luego del deshoje, ascendió a cuatro kilogramos. Además, durante el procedimiento se halló una tarjeta bancaria a nombre de un tercero, elemento que fue incorporado como indicio dentro de la causa.
Para la fiscalía, el conjunto de pruebas reunidas permitió acreditar que Ontivero poseía estupefacientes con fines de comercialización, encuadrando su conducta en el delito previsto por la Ley de Estupefacientes.
El acuerdo se concretó mediante un procedimiento abreviado y el imputado, que se encuentra actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria de Melincué, aceptó expresamente los términos de la condena.
La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre acusado de tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.
El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles sobre avenida Estrugamou. Uno de los involucrados es menor de edad.
Los abusos ocurrieron durante varios años en un contexto de convivencia familiar. El condenado admitió los hechos en un juicio abreviado.
El acusado tiene 21 años y fue detenido tras un allanamiento en el oeste de Venado Tuerto. La causa se vincula a otra investigación por narcomenudeo en la ciudad.
El hecho ocurrió cerca de la medianoche del lunes. La mujer fue agredida con un arma blanca y la menor resultó herida al caer de una moto.
El cruce entre Vélez y Talleres dejó un gesto que no pasó desapercibido: Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron saludarse y luego respondieron con incomodidad en conferencia.
La Lepra apuntó contra Rosario Central por la controvertida consagración 2025 y hubo incidentes con Ignacio Malcorra durante el partido ante Independiente.
El delantero nigeriano de 24 años llega libre desde Eslovaquia y está a un paso de sumarse al Malevo del Bajo Flores.
A días del plazo judicial, crece la preocupación de instituciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones en 2026.
Vélez volvió a ganar, San Lorenzo sumó de a tres e Independiente empató ante Newell’s. Repasá el cronograma completo de la segunda jornada.
Una triple terapia abre una esperanza contra el cáncer de páncreas
La medida se debe a un paro provincial de FESTRAM por 72 horas. Piden a los vecinos no sacar residuos durante los días afectados.
Los trabajos se realizaron sobre la ruta provincial 37-S e incluyeron entubado y mejoras en el escurrimiento del agua, en un punto clave para el ingreso y egreso de la localidad.