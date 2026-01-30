Vélez Sarsfield confirmó este jueves la transferencia de Lenny Lobato al fútbol europeo. El atacante, que se encontraba a préstamo en Defensa y Justicia, fue repescado para concretar su venta a Panetolikos, equipo de la Primera División de Grecia, que adquirió el 50% de su ficha.

La operación no tardó en generar repercusión, ya que el Fortín recibirá apenas 110 mil dólares por ese porcentaje del pase, un monto considerado bajo para una transferencia internacional desde un club de Primera División. La cifra llamó la atención de los hinchas y rápidamente fue tema de debate en redes sociales.

Lobato, delantero de 24 años nacido en Brasil, disputó 47 partidos con la camiseta velezana, en los que convirtió tres goles y dio dos asistencias. Su momento más recordado fue el penal decisivo ante Argentinos Juniors, que le permitió al equipo dirigido por Gustavo Quinteros acceder a la final de la Copa de la Liga Profesional 2024, luego perdida frente a Estudiantes de La Plata.

En su último paso por Defensa y Justicia, el atacante sumó 11 partidos, aunque solo fue titular en dos oportunidades y no logró convertir goles. Ese contexto deportivo influyó en una negociación que, puertas adentro, Vélez consideró conveniente para destrabar su situación contractual.

La venta recuerda a la operación realizada en 2025 con Mateo Pellegrino, cuando el club aceptó transferir la mitad de su pase al Parma Calcio tras su destacado paso por Platense, aunque en aquel caso el monto fue sensiblemente superior y las condiciones del jugador eran distintas.