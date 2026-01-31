El miércoles 4 de febrero se pondrá en marcha una nueva edición de la Copa Ciudad de Villa Cañás 2026, certamen de fútbol organizado por la Municipalidad, a través de la Dirección de Deportes.



Como cada año, el torneo contará con la participación de los tres equipos locales: Sportsman, Studebaker e Independiente, que se enfrentarán en un formato todos contra todos a lo largo de tres jornadas.

El partido inaugural será el miércoles 4, cuando Sportsman y Studebaker se enfrenten en la cancha de Independiente, desde las 21 horas. Previamente, a partir de las 19, se disputará el encuentro de Cuarta Especial.



La segunda fecha se jugará el miércoles 11 de febrero, con el cruce entre Studebaker e Independiente, en cancha del Verde.

La tercera y última jornada se realizará el martes 17 o miércoles 18 de febrero (día a confirmar), con el partido entre Independiente y Sportsman, en el estadio Nemesio “Pilin” Montoto.

🎟️ Valor de la entrada

Entrada general: $8.000

Menores de 12 años: no abonan

📅 Programación completa

Miércoles 4: Sportsman vs. Studebaker (cancha de Independiente)

Miércoles 11: Studebaker vs. Independiente (cancha de Studebaker)

Martes 17 o Miércoles 18: Independiente vs. Sportsman (cancha de Studebaker)