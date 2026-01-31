Una nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos llegó este sábado a Caracas con el objetivo de continuar las negociaciones con Venezuela, a un mes de la captura del dirigente chavista Nicolás Maduro.

Se trata de la embajadora Laura Dogu, quien fue designada el pasado 22 de enero por el presidente Donald Trump al frente de la Unidad de Asuntos de Venezuela. Durante su estadía, mantendrá reuniones con representantes del sector público y privado, con el objetivo de avanzar en un esquema de diálogo en distintas etapas.

Según informó la cadena alemana DW, el plan impulsado por Washington contempla tres fases. La primera apunta a la estabilización del país, la segunda a un proceso de recuperación institucional y económica, y la tercera a una transición democrática.

El esquema fue anticipado días atrás por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien aseguró que la estrategia busca acompañar los cambios políticos en el país sudamericano de manera gradual.

En este marco, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes una amnistía general para presos políticos, que incluirá el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, uno de los símbolos del aparato represivo del chavismo.

“Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”, expresó Rodríguez durante el anuncio oficial de la medida.