Un hombre fue detenido este viernes en el marco de una investigación por venta de drogas en la ciudad de Venado Tuerto. El procedimiento fue ordenado por la Justicia local y se concretó tras un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Matheu al 400, en el barrio Alejandro Gutiérrez.



El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina, luego de una investigación iniciada a partir de denuncias de vecinos, quienes alertaron sobre la presunta comercialización de estupefacientes en el domicilio y bajo la modalidad de “delivery”.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron unos 30 gramos de cocaína, dos balanzas de precisión, hojas de bisturí utilizadas para el fraccionamiento y un teléfono celular. Además, se constató un movimiento frecuente de personas ajenas al barrio y salidas reiteradas del sospechoso en motovehículo, lo que reforzó las sospechas sobre la actividad ilícita.



La causa es llevada adelante por el fiscal Iván Raposo, del Ministerio Público de la Acusación, y el detenido fue imputado provisoriamente por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Actualmente, el acusado quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 3 y se espera la realización de la audiencia imputativa en las próximas horas.