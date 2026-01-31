Villa Cañás: establecieron el cronograma de recolección de residuos mayores

Comienza la Copa Ciudad de Villa Cañás 2026
El torneo organizado por la Municipalidad arranca el miércoles 4 de febrero con la participación de los tres clubes de la ciudad.
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informó el esquema de retiro de residuos mayores, como escombros, ramas y restos de poda, con el objetivo de mantener la ciudad limpia, ordenada y cuidar el ambiente.
Según se detalló, la recolección se organiza por zonas y con días específicos para que los vecinos dispongan este tipo de residuos.
En los barrios, los residuos mayores deben sacarse sábados y domingos, ya que el servicio de recolección en esos sectores se realiza de lunes a miércoles.
En tanto, en la zona Centro, los residuos deben sacarse martes y miércoles, dado que la recolección se lleva a cabo jueves y viernes. El área céntrica está delimitada por Avenida 64, Avenida 49, Avenida 42 y Calle 65.
Desde el Municipio solicitaron respetar los días establecidos para evitar la acumulación de residuos en la vía pública y facilitar el trabajo del personal, contribuyendo entre todos a una ciudad más limpia y organizada.
