Villa Cañás: establecieron el cronograma de recolección de residuos mayores

Según se detalló, la recolección se organiza por zonas y con días específicos para que los vecinos dispongan este tipo de residuos.



En los barrios, los residuos mayores deben sacarse sábados y domingos, ya que el servicio de recolección en esos sectores se realiza de lunes a miércoles.

En tanto, en la zona Centro, los residuos deben sacarse martes y miércoles, dado que la recolección se lleva a cabo jueves y viernes. El área céntrica está delimitada por Avenida 64, Avenida 49, Avenida 42 y Calle 65.



Desde el Municipio solicitaron respetar los días establecidos para evitar la acumulación de residuos en la vía pública y facilitar el trabajo del personal, contribuyendo entre todos a una ciudad más limpia y organizada.















