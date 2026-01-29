Allanamiento y detención en Elortondo por abuso sexual agravado

La Policía de Investigaciones (PDI) del distrito Melincué llevó adelante este martes 28 de enero un allanamiento con detención en un domicilio de calle 9 de Julio, en la localidad de Elortondo.



El procedimiento se realizó en el marco de una causa que investiga tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en concurso real, en carácter de autor. La medida fue dispuesta por la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Susana Pepino, perteneciente a la Fiscalía de Melincué, y autorizada por el juez penal Aldo Baravalle.

El operativo estuvo a cargo de personal de la PDI Distrito Melincué, con colaboración de efectivos del Distrito Venado Tuerto y de la Región 3 de la fuerza. Como resultado, se concretó la detención del masculino identificado con las iniciales D. A. F.

Tras el allanamiento, el detenido fue trasladado al Hospital de Elortondo para la realización del informe médico correspondiente y luego a la sede de Melincué, donde fue notificado formalmente de la causa. Cumplidas las actuaciones judiciales, quedó alojado en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional VIII, a disposición de la Justicia.