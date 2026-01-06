El presidente de Donald Trump afirmó que Estados Unidos no se encuentra en guerra con Venezuela y aseguró que la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, “está cooperando” con la administración norteamericana tras la captura de Nicolás Maduro.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida a NBC News, donde Trump sostuvo que Rodríguez “ama a su país y quiere que sobreviva”, en referencia al nuevo escenario político que atraviesa Venezuela luego del traslado de Maduro a Nueva York, donde será juzgado por cargos vinculados al narcoterrorismo.

Sin embargo, el mandatario estadounidense descartó una convocatoria inmediata a elecciones. “Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones todavía”, afirmó, aludiendo a la situación institucional, económica y social que atraviesa el país caribeño.

En este marco, Trump calificó la captura de Maduro como “un momento extraordinario en la historia” y anticipó que un proceso de estabilización podría generar impactos positivos a nivel regional y global. Según indicó, una Venezuela en recuperación podría contribuir a una baja en los precios del petróleo y abrir la puerta a inversiones estadounidenses en un plazo estimado de menos de 18 meses.