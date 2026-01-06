Tensión en la noche de Caracas: la policía disparó contra drones que sobrevolaban Miraflores
La guardia repelió el sobrevuelo de aeronaves no identificadas. Una fuente oficial aseguró que la situación está “bajo control” en el centro de Caracas.
Internacionales06/01/2026
El presidente de Donald Trump afirmó que Estados Unidos no se encuentra en guerra con Venezuela y aseguró que la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, “está cooperando” con la administración norteamericana tras la captura de Nicolás Maduro.
Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida a NBC News, donde Trump sostuvo que Rodríguez “ama a su país y quiere que sobreviva”, en referencia al nuevo escenario político que atraviesa Venezuela luego del traslado de Maduro a Nueva York, donde será juzgado por cargos vinculados al narcoterrorismo.
Sin embargo, el mandatario estadounidense descartó una convocatoria inmediata a elecciones. “Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones todavía”, afirmó, aludiendo a la situación institucional, económica y social que atraviesa el país caribeño.
En este marco, Trump calificó la captura de Maduro como “un momento extraordinario en la historia” y anticipó que un proceso de estabilización podría generar impactos positivos a nivel regional y global. Según indicó, una Venezuela en recuperación podría contribuir a una baja en los precios del petróleo y abrir la puerta a inversiones estadounidenses en un plazo estimado de menos de 18 meses.
